制華損收入 美商務部指為國安值得

雷蒙多

【本報綜合報道】計劃今夏訪問中國的美國商務部長雷蒙多周三表示，拜登政府尋求謹慎管制美國對華出口，這些規定將導致美國企業損失收入，但為了保護國家安全都是值得的。美國財政部主管國際事務的次長尚博（Jay Shambaugh）稱，毫不猶豫地對中國採取針對性行動，確保美國及其盟國的國家安全利益及保障人權。

雷蒙多在美國企業協會論壇稱相關限制不應廣泛，為阻中國獲得某些產品而令美國公司收入受損，但中國仍然可從其他國家獲得產品。對於總統拜登考慮更新去年10月對華推出的晶片禁令，並制訂限制部分境外投資的行政命令，她強調並非阻止中國獲得產品技術，而是阻止他們利用美國最先進技術推進軍事發展。

雷蒙多稱中國軍民融合戰略須確保解放軍不會取得發展軍事所需晶片；又指中國投放資金補貼，令成熟晶片與傳統晶片產能過剩，須與盟友合作應對。

尚博周三在國會參議院外交關係委員會作證時稱，美中經濟脫鈎對兩國引致災難性後果，幾乎不可能實現。他強調針對性的國家安全行動、嘗試建立多元化供應鏈，旨在尋求公平、健康的經濟關係，美方必要時使用「一套工具」實現國家安全目標；美中兩國須在全球挑戰上合作，如氣候變化和發展中國家債務困境。

財政部次長稱美中應合作 第十四屆清潔能源部長會議和2023年二十國集團能源轉型部長會議上周五至上周六在印度果阿召開。中國能源局網站周四公布，中國國家能源局副局長任京東在會議期間，應約與美國能源部長格蘭霍姆會晤時指出，雙方要積極落實兩國元首峇里島會晤精神，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，展開能源領域對話合作。