王毅出訪土耳其 促進「一帶一路」合作

【本報綜合報道】再次出任中國外交部長的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，周三在土耳其安卡拉與該國外長費丹會談，就共同關心國際及地區問題交換意見。他指雙方要用好中土兩國政府間合作委員會等雙邊合作機制，促進「一帶一路」倡議及「中間走廊」計劃深度對接，持續推進能源、教育、文化等領域合作。

王毅表示，中國願進口更多土耳其優質產品，支持兩國企業使用本幣進行貿易結算，鼓勵更多中國企業赴土投資興業。他指，中方願同土方加強在聯合國、二十國集團（G20）、上海合作組織等多邊框架下協調合作，共同發出新興市場國家聲音，維護真正多邊主義，維護全球供應鏈產業鏈穩定，反對單邊主義及脫鈎斷鏈等錯誤做法，為世界注入更多穩定性。

中土同意維護多邊主義 費丹表示，土方高度重視發展對華關係，不認同中國經濟、科技「威脅論」，反對抹黑、遏制中國發展，不允許在土耳其從事破壞中國領土完整的活動。他最後提及，土方願與中方加強經貿、能源、航空、旅遊等領域合作，共同應對全球性挑戰，推動建立多極世界。

土耳其總統埃爾多安與王毅會面時表示，恪守一個中國原則，認為中國的發展不是威脅，願同中方密切高層交往，加強土耳其的「中間走廊」計劃同「一帶一路」倡議對接。他稱歡迎中國企業擴大對土耳其投資，並表示土方不支持北約在亞太地區加強活動，願就烏克蘭等問題同中方保持溝通協調。