阿拉斯加成立偵察機分隊 收集情報

【本報綜合報道】美國空軍第55聯隊周二宣布，為了更快回應印太地區的作戰司令部及國家情報需求，近日在阿拉斯加州埃爾門多夫—理查森聯合基地成立第55作戰大隊第一分遣隊，上址將作為RC135V/W電子偵察機在區內行動及演習的戰略據點。

埃爾門多夫—理查森聯合基地位於阿拉斯加州南部，第55聯隊駐地是內布拉斯加州奧法特空軍基地。RC135V/W電子偵察機屬於多用途的情報收集平台，旨在探測、定位、分類、監控一系列不同的電子信號及信號發射器，包括防空雷達、指揮及控制節點，有助創造「電子戰鬥序列」，詳述目標的性能及部署。追蹤軍機動態的網民發現，這款電子偵察機過去兩個月多次從埃爾門多夫—理查森聯合基地出動。

同款機種此前基地在沖繩

美國空軍此前主要以日本沖繩縣嘉手納空軍基地，作為RC135V/W電子偵察機在印太地區的行動據點。分析指，這款電子偵察機日後從阿拉斯加州出動，可監控的目標區域很多，包括俄羅斯在遠東及北極地區的海軍及空軍基地，或進一步飛往西南方刺探中國東北地區及朝鮮半島的軍事情報。值得留意的是，美國空軍本月中在演習期間，把埃爾門多夫—理查森聯合基地作為旗下三大轟炸機的前沿作戰基地。