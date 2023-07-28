金正恩伴俄防長參觀軍備 朝新無人機高度仿美

昨日是韓戰停戰協定簽署70周年紀念日，亦即是北韓「戰勝節」，首都平壤金日成廣場當天晚上舉行閱兵。北韓領袖金正恩前一天與來訪的俄羅斯國防部長紹伊古參觀武器裝備展示會，現場不但展出朝方兩款洲際彈道導彈，兩款新型無人機亦首次亮相，設計與美國現役無人機非常相似，未知是否向俄方推銷。

朝中社昨日報道，「武器裝備展示會—2023」由國防省主辦，旨在慶祝戰勝節70周年。金正恩向紹伊古介紹北韓人民軍近期裝備的武器作戰技術器材，並討論全球武器裝備發展趨勢和發展戰略。他也就北韓與俄羅斯對抗帝國主義霸權與專橫、維護兩國自主權及發展利益、實現國際正義與和平過程中的彼此關切問題，發表見解。

展示兩款洲際導彈 「武器裝備展示會—2023」展出的武器引發外界關注，會上放置的火星17型洲際彈道導彈首度採用迷彩塗裝，同場還有今年4月及7月兩度試射、採用固體燃料的火星18型洲際彈道導彈，兩者均配備核彈頭，射程覆蓋美國本土。此外，會場出現兩架新型無人機，一架類似美國收割者攻擊無人機，一架類似美國環球鷹偵察無人機。

專門報道北韓動態的網站NK News報道，金正恩在2021年1月舉行的勞動黨大會下令軍方，生產「無人打擊裝備」及「偵察無人機」；會場放置的照片顯示新型無人機試飛過程，金正恩曾經秘密視察。報道續指，「朝版收割者」攻擊無人機的翼展20米，機翼下方掛載兩款不同型號的導彈；「朝版環球鷹」偵察無人機的翼展35米。

紹伊古周二抵達平壤展開訪問，是北韓2020年初因新冠疫情封鎖邊境後首次接待外賓團，紹伊古向金正恩轉交俄羅斯總統普京的信件。此外，平壤萬壽台議事堂周三設宴歡迎中國黨政代表團，全國人大常委會副委員長李鴻忠稱，中方願為推動中朝關係健康穩定發展，造福兩國人民，促進地區和平穩定與繁榮發展作出積極貢獻。本報綜合報道