尼日爾軍方扣押總統 解除職務

【本報綜合報道】尼日爾總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）周三被多名總統衞隊成員軟禁，外界關注是否發生政變。一批軍人周四在國家電視台發表聲明，宣布推翻政府，解除巴祖姆的總統職務及扣押他。

報道引述總統府消息指，有關釋放巴祖姆的談判破裂後，總統衞隊成員周三封鎖通往首都尼亞美的總統官邸及辦公室的道路。軍方領袖阿布德拉馬內（Amadou Abdramane）在9名穿軍服士兵包圍下發表聲明，宣布國內所有機構暫停運作，實施宵禁直至另行通知。巴祖姆身邊的消息人士稱，政變的企圖注定失敗。

布林肯曾致電支持巴祖姆 西非國家經濟共同體表示，貝寧總統塔隆（Patrice Talon）前往尼日爾調解，預料周四抵埗後與雙方對話。美國國務卿布林肯表示曾經與巴祖姆通話，表明美國堅決支持他作為尼日爾民選總統，呼籲立即放人。中國外交部發言人毛寧呼籲尼日爾相關方從國家和人民根本利益出發，通過對話和平解決分歧，盡快恢復正常秩序。

巴祖姆