美12架F35A部署約旦 制衡俄伊

【本報綜合報道】面對伊朗及俄羅斯在中東「左右夾擊」，美國持續增兵區內應對。美國空軍12架F35A隱形戰機周二飛抵中央司令部責任區，部署在約旦一個空軍基地；以美國為首的多國海軍聯盟翌日在波斯灣演習，巡邏霍爾木茲海峽附近海域。

美國空軍中央司令部周三表示，該批F35A隱形戰機隸屬於第421遠征戰機中隊，來自美國猶他州希爾空軍基地，將協助捍衞利益、推動地區安全、守護區內的航行自由；又稱與區內盟友、夥伴、美國海軍協調後，F35A隱形戰機將與早前派駐區內的A10攻擊機及F16戰機合作，協助監控霍爾木茲海峽，防止伊朗再度強行扣押油輪。

海軍聯盟波斯灣演習 美國空軍中央司令部以行動安全及東道國要求為由，拒透露F35A的部署時間或具體地點；網民根據美國國防部發布照片，發現該批戰機應是派駐約旦。值得留意的是，俄羅斯軍機多次在敍利亞飛近美國軍機或美軍基地，美國空軍中央司令部稱F35A隱形戰機提升美方能力，具備必要時在戰區爭議空域飛行的能力。

另外美國海軍中央司令部周四指，由11國組成的國際海上安全聯盟周三在波斯灣完成海軍演習，來自巴林、英國、美國的代表登上美國P8A海上巡邏機，在霍爾木茲海峽附近海域巡邏，演練空中偵察及監視，展現互操作性。