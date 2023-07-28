俄黑海艦隊或攔赴烏商船

【本報綜合報道】俄羅斯不再參與《黑海穀物倡議》後，黑海局勢持續緊張。英國國防部在周三發布的烏克蘭形勢情報更新稱，俄羅斯黑海艦隊改變態勢並準備對烏克蘭實施海上封鎖，派出輕型護衞艦巡邏黑海南部，準備攔截前往烏克蘭的商船。

英國國防部表示，俄羅斯黑海艦隊一艘輕型護衞艦巡邏往來土耳其博斯普魯斯海峽及烏克蘭敖德薩的海上航道，不排除該艦將組成俄羅斯一個特遣隊，攔截俄方相信駛往烏克蘭的商船。北約—烏克蘭理事會周三開會討論黑海局勢，會上批評俄方在保加利亞專屬經濟區的黑海海域設立新警戒區，製造誤判和局勢升級的新風險，對航行自由構成嚴重障礙；北約秘書長斯托爾滕貝格稱俄方必須停止把飢餓武器化。

中方撐《穀物倡議》 另一方面，中國常駐聯合國副代表耿爽周三表示，中方支持聯合國秘書長古特雷斯爭取早日恢復俄烏糧食及化肥出口作出的努力。他指《黑海穀物倡議》及俄羅斯糧食化肥出口諒解備忘錄，對穩定全球糧食價格，維護全球糧食安全，特別是改善最脆弱國家的糧食供給具重要作用，當前恢復一籃子協議的機會之窗依然存在。