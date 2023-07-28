俄兩天射45導彈 烏擊落大部分

【本報綜合報道】俄羅斯周三及周四對烏克蘭發動空襲，兩天合共發射至少45枚導彈，包括4枚高超音速導彈，又出動8架伊朗製自殺式無人機。烏克蘭總統澤連斯基感謝空軍擊落絕大部分來襲目標，保護領空，又聲稱軍方在前線取得非常好的戰果。

11國聯盟未承諾F16供烏 烏克蘭空軍表示，俄羅斯周三從黑海發射3枚熾熱海基巡航導彈，全數被烏方擊落。俄方8架圖95MS戰略轟炸機在裏海上空發射36枚Kh101/Kh555空基巡航導彈，烏方截擊其中33枚；來襲導彈從東南方進入烏克蘭領空後飛往西方，期間持續改變飛行方向。俄羅斯米格31K戰機亦發射可以高超音速飛行的匕首空基彈道導彈。周四凌晨，俄羅斯潛艇從黑海發射兩枚熾熱海基巡航導彈，擊中敖德薩州港口基礎設施。

面對俄羅斯持續不斷的空襲，烏克蘭希望盡快從西方國家得到F16戰機鞏固制空權。美國傳媒周二報道，美國與歐洲盟友未就訓練烏克蘭空軍飛行員駕駛F16戰機計劃達成一致。荷蘭與丹麥領導11個國家組成的聯盟負責支援訓練，但迄今沒有任何一國承諾提供戰機。

美國官員稱現時未有最後定案，正在與夥伴及盟友合作，確定最切實可行方式實施訓練，採用烏克蘭塗裝的F16戰機不可能在明年春天前出現。

美國國防部副發言人辛格回應時表示，英國計劃在數周內為烏軍飛行員提供基本飛行及語言訓練。白宮國家安全委員會發言人柯比周三表示，烏軍飛行員將前往丹麥及羅馬尼亞接受訓練，同時會考慮其他地點，培訓計劃其他細節尚未有最終決定。