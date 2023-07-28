烏軍東南部 反攻升級 俄防線一度告急

烏克蘭對俄羅斯發起的反攻行動至今接近兩個月，但一直未取得重大突破或戰績。美國國防部官員周三透露，烏克蘭近日加強對東南部反攻及出動主力部隊，從預備隊調派數千人加入戰鬥；俄羅斯國防部同日聲稱，在扎波羅熱州奧列霍夫附近擊退大舉進攻的烏軍，雖然對方曾經切入第一道防線，但最終在空襲下敗退。

受制俄軍雷區 推進慢 美國傳媒引述匿名五角大樓官員報道，烏克蘭官員稱增援後的烏軍試圖向南推進，穿越俄軍雷區及其他防禦工事，向托克馬克推進；假如成功，將到達接近亞速海沿岸的梅利托波爾。很多新部署的烏軍士兵均裝備西方武器及接受西方訓練，但前線的烏軍士兵透露，因受阻於雷區而進展緩慢，最大阻礙是猛烈的俄軍炮火及空襲。

烏克蘭反攻目標是切斷俄羅斯佔領區與克里米亞半島之間的陸上通道，或至少前進到足以把克里米亞半島置於其火炮射程範圍的地方。烏方官員向美方表示，行動若成功或需要一周至三周時間。美國高級官員形容這是烏克蘭的重大考驗，白宮國家安全委員會發言人柯比周三強調，烏克蘭反攻不是陷入僵局，美方持續提供援助。

烏保留最佳受訓部隊 美國國防部高級官員最近表明，烏克蘭反攻策略是保留最佳受訓的部隊，並探究敵方陣線的弱點，但承認反攻進度比預期慢，強調烏方等待時機。參謀長聯席會議主席米利形容，反攻將是「緩慢、困難、代價高昂」；國防部次長卡爾指烏克蘭真正的考驗，是識別或製造敵人的弱點、創造缺口，並迅速運用保留的戰力加以利用。

俄軍藉空襲堅守陣地 與此同時，俄羅斯國防部周三表示，烏軍3個營在主戰坦克支援下，周三早上在奧列霍夫以南恢復密集進攻行動。俄羅斯第810海軍步兵旅及第42摩托化步兵師下轄第71摩步團堅守陣地，擊退進攻。在奧列霍夫附近的俄軍，擊退進攻拉博蒂諾村的烏軍，並以炮兵及航空兵打擊小托克馬奇卡、亞布科諾沃、拉博蒂諾附近的烏軍。俄國防部指，烏軍在戰鬥中損失22輛主戰坦克、10輛步兵戰車、超過100名士兵。俄方任命的扎波羅熱州軍民行政局成員羅戈夫表示，多個在海外受訓、配備豹式主戰坦克及M2步兵戰車的烏軍旅級部隊，設法攻入俄軍第一道防線的3個部分。俄羅斯軍事博客Rybar稱，扎波羅熱州的戰鬥強度略有下降，俄軍能夠堅守陣地。 本報綜合報道

烏克蘭士兵接受機關槍操作訓練。（Getty Images圖片） 烏克蘭士兵在巴赫木特附近一個指揮中心駐守。 俄烏戰爭最新形勢