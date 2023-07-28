兩岸國際

星旅客遊台 可用自動通關

新加坡旅客從昨起入境台灣時，可以使用自動通關系統，出入境更方便快捷。台灣移民署表示，新加坡是繼美國、南韓、澳洲、意大利、德國後，第6個能夠使用自動通關系統通關的國家。台北昨晚舉行啟動儀式，慶祝新加坡旅客使用自動通關系統通關，台灣和新加坡兩地官員出席這個活動。（綜合報道）
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