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九寨溝遊客 違法踏鈣化池
四川省九寨溝神仙池景區一名男子周三翻越護欄，踐踏鈣化池拍照。其他遊客見狀喝止，拍照男子才自行返回棧道。景區工作人員回應稱，正在查看閉路電視畫面尋找影片中的男子並報警，希望對方主動聯絡景區承認錯誤。（綜合報道）
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