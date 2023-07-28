遊客擅用便利店廁所 傳遭索186元爆爭執

網上流傳畫面顯示，一名藍衣男子先拉住另一名白衣男子的肩膊，其後多人加入互相拉扯。目擊者稱，雙方爭執是遊客上廁所被強索利是錢。南中爨城營銷中心工作人員稱，景區有免費公廁，藍衣男子是便利店老闆，或因私人廁所使用問題引發糾紛。店主周二稱，涉事遊客前一天到其店購物，沒問一下就走入店內廁所。對於網上流傳收費一事，店主解釋便利店是做生意的地方，比較忌諱，所以向對方討個意頭，「我的意思是一塊兩塊包個紅包」，但遊客不服氣並報警，傳聞金額有誇大。