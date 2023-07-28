挑逗性表演吸客 猛男餐廳受查

【本報綜合報道】內地傳媒報道，雲南省西雙版納傣族自治州景洪市一間「猛男餐廳」近日遭查處，原因是店內有男演員對消費者做出具有挑逗性的表演。西雙版納州文化和旅遊局立案調查，並按照程序進一步處置。

當局暗訪搜違規證據 從網上流傳影片所見，餐廳門外寫有「猛男餐廳」字樣，餐廳內部有衣着暴露的男子，有網民稱該餐廳是「女孩子快樂的秘密基地」。雲南省文化和旅遊廳綜合執法監督局多次提前派員前往該餐廳暗訪，並收集其涉嫌違法違規經營的遠程電子數據證據。當局上周一至上周五組織邊疆9省或自治區以及山東省文化市場執法部門，前往該餐廳集中查處。

經查，該餐廳經營者田×、韓×等人，僱用多名男演員在餐廳內對消費者做出各種具有挑逗性的表演，如嘴對嘴餵食、跳貼身舞、表演舔杆、跨在消費者腿上身體前後郁動等，藉此吸引消費者到店。現場有未成年人觀看，上述表演活動亦被拍片放上網並大量轉發，造成極其惡劣的社會影響。執法部門指出，該場所演出內容涉嫌危害社會公德或民族優秀文化傳統，違反《營業性演出管理條例》規定。