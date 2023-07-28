世遺梵淨山維修 佛殿變色趕急救

外牆灰改粉紅 貴州當局令停工 內地遊客早前發現，貴州省銅仁市梵淨山金頂上釋迦殿及彌勒殿外牆已被油成粉紅色。面對外界批評，梵淨山國家級自然保護區管理局日前承認兩殿正進行外牆維修工程，已責成景區公司暫停施工，要求按照規定展開修復保護工作，保持它們原有風貌。

該名遊客表示，山上釋迦殿及彌勒殿已非原本灰色。梵淨山景區工作人員承認，為防止外牆老化，以及免被雨水沖刷，兩殿本月初已被改為粉紅色。內媒批評，它們改色後不僅顯得十分突兀，與周邊環境不配，屬一大敗筆。

景區維修方案未完成手續 梵淨山國家級自然保護區管理局周一承認，由於釋迦殿及彌勒殿外牆出現部分風化，存在安全風險，武陵景區管理公司因此進行外牆維修工程，不過維修方案未有完成相關手續，已下令相關公司暫停，之後會維持原有外觀。

針對景區工作人員解說，內媒質疑釋迦殿及彌勒殿若有老化及被雨水沖刷風險，當地應待專家考察論證後，再制訂科學化預防保護方案，最終展開審慎修繕活動。假如不顧建築本來風貌，把佛殿外牆油成粉紅色，顯然在工作上有失嚴謹及專業，應當有人需要為此負責。

2018年，梵淨山獲世界自然遺產列入《世界遺產名錄》，而住建部2015年下發《世界自然遺產、自然與文化雙遺產申報和保護管理辦法（試行）》 亦明確規定，世界遺產真實性及完整性應當嚴格保護，不得隨意改變或破壞。

程序疑涉失職 外界促追責 內媒質疑釋迦殿及彌勒殿作為景區其中一部分，其外牆突然「變色」屬於顯著外觀變化，按道理應該不會沒有人管，質疑拍板過程中存在程序性漏洞及失職失察情況，建議嚴查事件，堵塞決策漏洞，同時嚴肅追責，才可防止類似情況再次發生，讓「梵天淨土」免受破壞。本報綜合報道