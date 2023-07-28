台商涉諜判囚 刑滿離華赴日

李孟居被指在2019年支援香港反修例示威，同年8月秘密潛入廣東省深圳市，在深圳灣體育中心附近的酒店高層偷拍武警集結情況。中國大陸以涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪拘捕他。李孟居周一抵達日本東京後，對於重獲自由非常激動。

稱近幾年不再到大陸

李孟居受訪表示自己是生意人，身邊人都知道他很少談政治議題，作為「好奇的路人」用手機拍攝幾張相，便遭扣帽子成為台灣間諜。他稱為了早點出去只好認罪認罰，後來得悉出獄後的附加刑期期間不得離境更是「傻眼了」，只好在中國大陸至少100個城市旅行。附加刑期滿前一周深圳國安人員約談他，說擔心台灣傳媒操作此事影響台灣選舉，他於是告知對方先到日本，又稱這3、5年不會再到中國大陸。