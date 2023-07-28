法財長訪中國 絕口不談秦剛

勒梅爾

【本報綜合報道】法國財政部宣布，財長勒梅爾今日至下周一訪問中國，但與中方官員會談時不會談及秦剛被免去外交部部長職務一事，強調這是中國內部事務。中國外交部昨日被問到是否支持「透明治理」、秦剛被免職有否實現這概念時，外交部發言人毛寧表示中方已經及時發布有關任免消息，並一貫反對就這事惡意炒作。

中方反對惡意炒作 勒梅爾將主持第9次中法高級別經濟財金對話，預定明日在北京舉行的工作會議與中國官員討論多項議題，包括氣候變化及國際金融體系改革，也談及雙邊關係，包括減少法國對華貿易逆差。勒梅爾計劃會見中國商界領袖，比亞迪創始人兼董事長王傳福發出邀請希望會面，勒梅爾將推介法國的競爭優勢，說服對方在當地設廠。

在昨舉行的中國外交部記者會上，海外傳媒繼續追問秦剛被免職一事，提問包括秦剛是否仍是外交官、中國外交部網站為何還未更新外交部長的訊息、外交部網站更新後會否保留秦剛參加外事活動的報道。毛寧的回答多是「已說過」和「沒有更多消息可提供」，又強調中國外交工作始終在黨中央的集中統一領導下開展。