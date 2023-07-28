猴痘密接者須自我監測21天
【本報綜合報道】內地多處發現猴痘疫情，國家疾控局、國家衞健委近日聯合發布《猴痘防控方案》，要求各級各類醫療機構，尤其是皮膚（性病）科、肛腸科、愛滋病自願諮詢檢測門診等，加強猴痘樣症狀鑑別診斷，對猴痘密切接觸者實施21天自我健康監測。
要求醫療機構增症狀診斷
方案要求，各級各類醫療機構對男男性行為人群等重點人群展開診療或檢測諮詢服務時，應該主動詢問有沒有猴痘樣症狀及其可疑接觸史，及時發現病例；又要求海關加強口岸衞生檢疫，收到猴痘相關異常健康申報或檢疫發現有相關症狀的入境人士，應該及時進行核酸檢測，指導盡快就醫。有條件的地區可根據當地疫情形勢，經評估對男男性行為人群經常出入的酒吧、會所、浴池等重點活動場所開展污水監測，查找可能存在猴痘病例的場所。
方案明確，猴痘密切接觸者的自我健康監測期限，為自最後接觸日算起3周，期間可以正常生活與工作，但需要避免與他人發生性接觸等，並避免捐血。疾控機構或基層醫療衞生機構應該在第7天、第14天、第21天打電話或上門主動詢問密切接觸者健康監測情況，如發現異常，及時調查處置。
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