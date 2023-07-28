猴痘密接者須自我監測21天

要求醫療機構增症狀診斷

方案要求，各級各類醫療機構對男男性行為人群等重點人群展開診療或檢測諮詢服務時，應該主動詢問有沒有猴痘樣症狀及其可疑接觸史，及時發現病例；又要求海關加強口岸衞生檢疫，收到猴痘相關異常健康申報或檢疫發現有相關症狀的入境人士，應該及時進行核酸檢測，指導盡快就醫。有條件的地區可根據當地疫情形勢，經評估對男男性行為人群經常出入的酒吧、會所、浴池等重點活動場所開展污水監測，查找可能存在猴痘病例的場所。