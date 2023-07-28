襲台奪命 逼近福建 杜蘇芮勢兇嚴陣應變

強颱風「杜蘇芮」撲向福建，預計今晨可能在福建東山到惠安沿海登陸，福建防汛抗旱指揮部昨日將防颱風應急響應提升為最高的I級。受暴風圈影響，台灣多個縣市停工停課，花蓮縣秀林鄉文蘭村周三有民眾上山檢查水源時溺斃，被視為這次風災首宗死亡事件。

台灣昨日對苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、澎湖、金門共13縣市發出颱風陸上警報，台灣東部、恒春半島、西南部沿海及澎湖持續觀測到2至6米高大浪。受杜蘇芮及其外圍環流影響，花蓮、台東、屏東昨日出現大豪雨及超大豪雨，新北、桃園、台北、基隆、台中、高雄、南投、蘭嶼、綠島亦有雨。花蓮昨天全日停工停課，金門則下午停工停課。

台停工停課 逾2.4萬戶停電 在周三傍晚6時許，花蓮秀林鄉一對夫婦與兒子巡視水源時被困木瓜溪支流，結果父子兩人脫困，57歲母親落水，警消接報到場將她救起，惜已身亡。截至當晚9時，全台共發生土石崩落、樹木倒塌及積淹水等126宗一般災情，逾2.4萬戶曾停電。高雄、屏東、台東、花蓮等地因土石流警戒，當晚疏散近3,500人。除境內飛機航班全停，華航、長榮、亞洲航空、虎航、日本航空共有32個航班需取消或更改時間。台鐵南迴線、花蓮往來台東之間列車中午前停駛，西幹線部分區間停駛。

面對杜蘇芮來襲，大陸方面嚴陣以待。中央氣象台昨日繼續發布颱風紅色預警，預計未來一天福建東南部或有250至400毫米特大暴雨。泉州市宣布當晚6時至明日中午實行停工、停產、停課和休市，廈門市亦於同日下午3時起「三停一休」。國家海洋預報台發布海浪紅色警報和風暴潮藍色警報，浙江海域將於昨晚到今日早上出現最大海浪過程。

福建停全部交通 騰空水庫 除泉州及廈門，漳州市也從昨日中午起至明日中午全市三停一休。中國鐵路南昌局集團有限公司稱，昨日晚上8時至今日晚上11時福建全部線路旅客列車停駛；長三角鐵路昨日至明日部分列車停運；長樂國際機場取消昨日進出福州的50多個航班；福建沿海183艘客渡船全部停航，4條兩岸小三通客運航線亦停航。

為保障汛期安全，漳州長泰區枋洋鎮的上存水庫，周三已實施放水騰庫容。廣東省水利廳啟動水利防汛防颱風II級響應，科學調度骨幹水庫預洩騰庫，其中棉花灘水庫截至周三晚蓄水位從正常的173米降至168米，預計再降至167米，可騰出防洪庫容4億立方米，容納庫區降雨量約100毫米。浙江省海洋監測預報中心實測數據顯示，截至昨日早上，該省近岸海域已出現兩至3.5米大浪。料當晚到今日早上將出現3.5至5米巨浪。本報綜合報道