國際形勢趨混亂 誰說戰爭不可能

美國前國務卿基辛格突然訪華，有說背後有大意義。中美兩國會否有戰爭衝突的機會呢？美國仍在支持台獨，突破中國的底線，也積極協助台灣擴充軍備，培訓特種部隊，一切似依2014年烏克蘭的步驟。美國同時也在提升朝鮮半島的緊張氣氛，加強在南韓的核武部署，與北韓對着幹。

這樣的形勢或有戰爭的可能性。一是中國要趕快武統，不讓台灣烏克蘭化。二是美國趁北韓的核武和遠程導彈還在開發，為免北韓借核試來走中國復興之路，威脅日韓，也與中俄成犄角之勢，改變東北亞的武力平衡，美國要先下手為強，找藉口發動對北韓攻擊。這兩種戰爭的可能性，在合理的環境中不會爆發。

中美博弈 波譎雲詭 但是，大國博弈的考慮更為長遠，亦多從大局着眼，未必計較一時一地的得失。國人一般低估美國的戰略，多從其失誤來批評其戰略的低劣。美國在戰略執行時，民主政治會製造出許多低劣錯誤，但民主政治的噪音和一時失敗卻不會令美國的大戰略改變。

美國聯華制俄，用改革打破冷戰格局，以及對付日本、歐盟，在在顯示其戰略的高明。當年美國入侵伊拉克，打亂西亞中東之局，即使收官失敗，卻是以此開啟中東、北非和東歐的顏色革命。如今的烏克蘭戰爭，更是打破了俄德合作的機會，一舉而對俄羅斯與歐盟作致命之擊，美國在幕後扯線指揮，也是高明的策略。雖說烏克蘭戰爭是俄羅斯發動，實質是美國布局引俄羅斯入局。在此之前，即使俄羅斯在2014年後也不預料會有進一步戰爭。

台海與朝鮮的局勢相信亦可作如是觀，《明斯克協議》是美歐欺騙俄羅斯以便作戰爭的預備。基辛格及一眾美國高官訪華不但是溝通，更是阻撓中國在台海與東北亞採取進一步激烈行動與美國對抗。基辛格訪華或許是謀求穩定中國，但美國不會改變對華的立場和態度，唯一變化可能是要求中國不要幫助北韓，是阻止中國經援北韓，抑或要挾中國不要在美國打擊北韓時插手？

不過，假若美國攻擊北韓，中國可坐視不理嗎？美國若真的攻擊北韓，美國在東北亞的戰略便從防守轉為進攻，中國亦不免受其攻擊。中國與其坐以待戰，倒不如與北韓一起先發制人，收回台灣，摧毀美國在東亞的威脅。

在美國霸權衰落、國際形勢大變下，正如烏克蘭戰爭，誰可預料？

研究所所長 陳文鴻