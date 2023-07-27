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游隼企近玩偶無違和
美國一隻游隼（箭嘴示）近日為追逐鴿子，誤闖緬因州埃爾斯沃思一家玩具店內，隨後一直站在櫥窗附近玩偶堆上，顯得毫無違和感。期間牠還向外張望，似乎在尋找逃跑路徑卻無果，最終由警員把牠抓走，再放歸野外。
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