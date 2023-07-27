西澳省97領航鯨擱淺 51條死亡

【本報綜合報道】澳洲西澳省南部旅遊景點切恩斯海灘（Cheynes Beach）周二有97條領航鯨擱淺。生物多樣性、保護和景點部（DBCA）證實其中51條死亡，救援人員昨日繼續營救其餘46條，鼓勵牠們返回深水區。擱淺或是虎鯨在附近捕食造成。

送回深水區過程不順利 周一晚上，領航鯨開始在切恩斯海灘附近海域集結，到翌日下午4時集體擱淺。遊客克里斯蒂迪斯（Paul Christidis）目睹鯨魚衝灘，並參與救援工作。他指救援人員把鯨魚送回深水區並不順利，雖然他們確實把數條鯨魚從海灘救起，但鯨魚只是繼續向海灘前進，有些鯨魚掉頭回到岸上，形容「這只是一場失敗的戰鬥」。

DBCA官員和當地志願者周二通宵監測擱淺領航鯨的健康狀況，並要求公眾遠離已經關閉的切恩斯海灘。海洋哺乳動物科學家兼研究員韋拉德（Rebecca Wellard）指，領航鯨大規模擱淺的情況很常見，澳洲全國大約每年發生一次。鯨魚群體聯繫相當緊密，若一條鯨魚患病，其他也可能同樣生病；若領航鯨方向感出現問題，牠們或互相跟隨。