Meta暗中收集用戶數據 澳洲罰億元
【本報綜合報道】美國社交網Facebook母公司Meta一款手機應用程式，涉嫌在未有充分披露下收集用戶數據，遭澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）提出民事訴訟。澳洲聯邦法院周三裁定Meta繳交2,000萬澳元（約一億港元）罰款，並支付40萬澳元（約211萬港元）訟費。
另支付逾200萬訟費
判決書指，Meta前身公司Facebook涉嫌2016年初至2017年末，透過Onavo Protect提供虛擬專用網絡（VPN）服務的手機應用程式，收集用戶使用其他應用程式的定位、時間、頻率和造訪網頁，以達到廣告目的。法官亞伯拉罕稱，未能夠充分披露收集數據，可能剝奪數以萬計澳洲消費者在下載或使用Onavo前作出明智選擇的機會。
亞伯拉罕補充，基於Onavo在澳洲下載達271,220次，法院可以按照每次違反消費者法罰款110萬澳元（約580萬港元）計算，對Meta罰款數千億澳元，但違規行為可以定性為單一行為過程。罰款額獲原告和被告雙方同意，以確保金額不會視為可以接受的經營成本。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：