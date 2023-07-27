Meta暗中收集用戶數據 澳洲罰億元

【本報綜合報道】美國社交網Facebook母公司Meta一款手機應用程式，涉嫌在未有充分披露下收集用戶數據，遭澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）提出民事訴訟。澳洲聯邦法院周三裁定Meta繳交2,000萬澳元（約一億港元）罰款，並支付40萬澳元（約211萬港元）訟費。

另支付逾200萬訟費

判決書指，Meta前身公司Facebook涉嫌2016年初至2017年末，透過Onavo Protect提供虛擬專用網絡（VPN）服務的手機應用程式，收集用戶使用其他應用程式的定位、時間、頻率和造訪網頁，以達到廣告目的。法官亞伯拉罕稱，未能夠充分披露收集數據，可能剝奪數以萬計澳洲消費者在下載或使用Onavo前作出明智選擇的機會。