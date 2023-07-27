布魯塞爾機場地鐵恐襲 奪32命6犯裁定謀殺

比利時首都布魯塞爾機場及地鐵站2016年遭遇連環恐襲，造成32人死亡。當地法院陪審團前天裁定10名被告中，8人參與恐怖組織活動罪成，當中6人恐怖主義謀殺罪名同樣成立。法院之後會繼續舉行聆訊，預計最快9月宣布刑期。

經歷多場審訊後，法官前天先讀出當年恐襲遇害者姓名，再讀出陪審團裁決，其中兩名被告獲判無罪。陪審團認為，案件明顯與回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）有關，襲擊者顯然想恐嚇比利時社會，並預謀殺人。

一犯另涉巴黎恐襲囚終身 一眾被判恐怖主義謀殺罪名罪成被告包括阿布德薩拉姆，他因涉及巴黎2015年連環恐襲而在法國被判終身監禁。他當年發動巴黎連環恐襲後，曾逃到布魯塞爾並躲藏在恐怖組織一個住宅單位長達4個月，於首都發生恐襲案前數天落網。阿布德薩拉姆聲稱沒有參與策劃布魯塞爾恐襲，不獲陪審團接納。其餘被判恐怖主義謀殺罪成立還有阿布里尼，他承認曾攜帶炸彈前往布魯塞爾機場，最後一刻沒有引爆。

陪審團連月召數百人作供 有幸存者受訪時稱，發生爆炸地鐵站當時就像戰場一樣，她與丈夫不得不從列車窗戶爬出，沿途目睹不少傷者及死者遺體，可惜彼此根本不懂得急救。對於法院陪審團裁決，她表示滿意，理由是陪審團連月曾召見數百人作供。

2016年3月22日，比利時布魯塞爾機場及鄰近歐盟總部一個地鐵站先後發生炸彈爆炸，造成多人死亡，至少340人受傷，同時導致大量旅客行程受阻，屬當地在和平時期發生最嚴重暴力事件。本報綜合報道