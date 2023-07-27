韓戰停戰70周年 金正恩參謁中國烈士陵

【本報綜合報道】今日是韓戰停戰協定簽署70周年，朝中社報道，北韓領袖金正恩周二參謁韓戰戰死朝軍墓地和中國人民志願軍烈士陵園，紀念今日的戰勝節。這是朝媒本月中報道金正恩指導試射洲際彈道導彈後，相隔13天報道他現身公開活動。

金正恩稱，北韓第一批守護者堅守反帝鬥爭的前哨陣地，是其軍隊和人民誓死捍衞祖國名譽和自主權的勝利，也是給侵略元兇美帝國主義帶來永遠無法洗刷的恥辱和潰敗。他又參謁位於平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園，強調朝中人民用鮮血換來勝利，兩國傳統友誼萬古長青。金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正和勞動黨中央委員會組織書記趙甬元、外相崔善姬、國防相強純男等人隨行。

俄國防部長率團訪平壤 與此同時，俄羅斯國防部長紹伊古率領的軍事代表團周二晚上抵達平壤，將與中國代表團出席今日舉行的韓戰停戰70周年紀念活動，為新冠疫情後首次有外國代表團訪朝。強純男在停機坪迎接紹伊古，兩人踏上紅地氈共同檢閱朝軍儀仗隊。在敬禮的朝軍士兵後面有一幅紅底白字橫額，以朝俄兩國文字寫道「歡迎俄羅斯聯邦國防部長謝爾蓋‧紹伊古同志」。

韓聯社引述消息指，北韓可能趁戰勝節在平壤金日成廣場舉行晚間閱兵，最快今日凌晨零時開始，或展示洲際彈道導彈、潛射彈道導彈、核武。美國國務院表示，中俄可以利用影響力令北韓克制及重返談判桌。南韓外交部期待中朝、俄朝關係朝着有利於朝鮮半島和平與穩定的方向發展，韓方會與中俄保持必要溝通。