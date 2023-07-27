共和黨預告彈劾拜登

亨特拍檔披露 曾參與海外商業對話 美國傳媒近日引述消息報道，總統拜登次子亨特一名商業合作夥伴有傳將在國會眾議院監督和改革委員會作證，揭露亨特早年曾讓拜登與海外商業夥伴對話。對於有共和黨人要求啟動彈劾總統程序，眾議院議長麥卡錫連日預告，眾議院很可能發起罷免拜登行動，暫未有確實時間表。

眾議院共和黨人目前正調查拜登家族有否利用時任副總統拜登在白宮內影響力，從而促成交易等。美媒《紐約郵報》及霍士新聞日前報道，由於委員會周一已向亨特商業合作夥伴阿徹（Devon Archer）發出傳票，預料阿徹最快數天後就會作供，或會提及早年曾親眼目睹亨特向其他外國商業夥伴或潛在投資者介紹拜登。

曾聲稱對次子生意一無所知 來自共和黨、眾議院監督和改革委員會主席科默（James Comer）周一曾發聲明批評，拜登曾說他對亨特商業交易一無所知，其行為正欺騙國民。他稱有證據表明拜登在很大程度上參與家族兜售影響力計劃，很可能在經濟層面受益，藉此創造數百萬美元收入。

麥卡錫周一接受美媒訪問時透露，針對拜登家族指控正上升至彈劾調查程度，為國會提供獲得調查所需資訊最強大權力，相信國會將一直跟進到底。他強調如果拜登政府未能提供委員會需要資訊，將演變成彈劾調查。

被問及是否受到前總統特朗普施壓時，麥卡錫翌日重申從未與對方談到此事，並反問記者：「我看起來像感受到壓力嗎？」惟他未有給予任何時間表，承認眾議院目前調查尚未能夠證明拜登存在任何不當行為。

針對拜登可能面臨調查，白宮發言人薩姆斯（Ian Sams）周一在Twitter批評，眾議院內共和黨議員，並非關注國民現正面對的民生問題，例如如何降低通脹或創造就業機會等，相反不顧真相去攻擊總統熱情似乎毫無止境，形容有關指控是「瘋狂陰謀論」。本報綜合報道