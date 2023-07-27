患者手術後不治 院方否認斷錯症

【本報綜合報道】雲南省腫瘤醫院去年因一場直腸癌手術疑有不當之處，導致一名七旬男病患死亡，死者家屬提出質疑。經雲南維權司法鑑定中心屍檢，診斷死者患肝臟轉移性腺癌、急性腸炎（結腸）等，並未見直腸癌。院方對屍檢結果提出異議，強調事件不是醫療事故，而是醫療意外，不認同屍檢報告。

王衞東醫療組的組長楊之斌不認同屍檢報告，他指儘管醫院同意由雲南維權司法鑑定中心鑑定，但其鑑定過程並無臨床醫生參與，無院方任何領導知情，作為患者的主治醫生也毫不知情，屍檢有全程錄像，但沒法看到屍檢經過。王衞東家屬稱，從來沒向醫院索要賠償，只想對逝者有一個公正的交代。