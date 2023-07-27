持續高溫環境險惡 敦煌壁畫瀕剝落

全球氣候變化問題轉趨嚴重，內地部分文物古蹟飽受風吹雨打，如何保護它們再次成為話題。內媒前天警告，氣候長時間變化會對文物造成緩慢且不可抗逆破壞，例如甘肅省敦煌市正面臨壁畫脫落威脅。有專家警告，內地文物保護工作還未與氣候變化現象聯繫一起。

中國氣象局月初發布《中國氣候變化藍皮書（2023）》指出，全球變暖的趨勢仍在持續，本世紀繼續出現極端天氣。此外，中國升溫速率高於世界同期水平，且正正位於全球氣候變化敏感區及影響顯著區。與此同時，國際環保團體綠色和平提供數據顯示，甘肅省1961年至2021年平均氣溫曾以每10年攝氏0.28度幅度增加，遠超全球同期平均升溫水平，而當地踏入21世紀以來，極端高溫日數比2000年前增加約5.5天，就連省內極端降雨量也持續波動上升。

極端天氣衝擊古蹟安全 內媒警告，短時間極端天氣往往衝擊古建古蹟安全，而長時間氣候緩慢變化則會在不知不覺間逐漸損傷文物，其中甘肅省、山西省及陝西省等乾旱、半乾旱氣候西北省份，生態環境本來較為脆弱，一旦遇到氣候變化，影響只會更加顯著。

例如，甘肅省內遺址是以敦煌市莫高窟等石窟群為主，偏偏石窟內溫濕度變化與降雨有關，而溫濕度頻繁變化則是導致酥堿（牆身酥軟剝落）、起甲（顏料褪色畫體翹起）、壁畫脫落等重要影響因素。當地一旦遇上乾燥氣候恐會造成壁畫表面返鹽或起皮，而潮濕環境則會容易導致牆體內黏土礦物吸水膨脹，當濕度下降時可能造成壁畫中間空鼓、剝落。

聯合國教科文組織亞太地區世界遺產培訓與研究中心（北京）主任助理李光涵受訪時建議，內地未來仍需加強預防性保護文物古蹟措施。他指內地大部分保護技術仍停留在「反應性保護」層面，即發生病害後才去防治，而投入「預防性保護」資源不足，未來需結合氣候變化現象去做文物保護工作。本報綜合報道