美海軍陸戰隊長程導彈連成軍

【本報綜合報道】為了應對中國軍事威脅及印太地區安全形勢，美國海軍陸戰隊正在轉型，包括建立快速部署在偏遠或簡陋地點的能力，以多個分散的小型據點對大範圍目標區域實施包圍。在此背景下，美國海軍陸戰隊首個長程導彈連近日成軍。

美國海軍陸戰隊周一發布新聞稿，表示首個長程導彈連的成軍儀式上周五在加州彭德爾頓營舉行，它在部隊編制方面隸屬於海軍陸戰隊第一師第11團，旨在加強第一師及聯合部隊的殺傷力，及長程打擊與海上拒止能力。該長程導彈連配備陸基發射系統「長程火力發射器」，它是一輛沒乘員的四輪車，發射戰斧巡航導彈。

新聞稿提到，這個長程火力平台是美國海軍陸戰隊的新興能力，同時是該部隊陸基反艦導彈不斷發展的一部分，這意味長程導彈連使用戰斧巡航導彈的反艦版海上打擊戰斧。「長程火力發射器」只裝載一枚戰斧巡航導彈，與設計相近的另一陸基反艦系統、「海軍/海軍陸戰隊遠征艦船阻擊系統」，配備兩枚海軍打擊導彈不同。「長程火力發射器」及「海軍/海軍陸戰隊遠征艦船阻擊系統」有助提升美國在西太平洋地區爭奪第一島鏈的能力，兩者重量輕、尺寸小，擁有很強的機動能力，經海空平台運送到目標島嶼後，封控島鏈重要航道，同時威脅區內的海上目標。