美航母核潛隱形戰機 抵澳洲演習

【本報綜合報道】澳洲正在舉行代號「護身軍刀」的13國聯合演習，美國國防部最新發布的照片顯示，美方派出至少一艘航空母艦、兩艘神盾巡洋艦、一艘神盾驅逐艦、一艘攻擊核潛艇參與海上演習，空軍一批隱形戰機從夏威夷州飛抵澳洲演習。

美國海軍航空母艦列根號、神盾巡洋艦斯莫爾斯號與安堤坦號、攻擊核潛艇北卡羅萊納號上周六在接近澳洲的印度洋海域，與澳洲皇家海軍護衞艦珀斯號組成編隊航行。與此同時，美國神盾驅逐艦佩拉爾塔號周日在珊瑚海，與澳洲神盾驅逐艦布里斯班號展開實彈射擊演習。美國國防部表示，列根號航空母艦打擊群作為作戰準備就緒的部隊保護及捍衞美國外，也支援印太地區同盟與夥伴關係、集體海上利益。

值得留意的是，參與演習的美國攻擊核潛艇北卡羅萊納號屬於維珍尼亞級，根據澳英美三方安全夥伴關係協議，澳洲在建立核動力潛艇艦隊的過程中，預計2030年代初期獲得美國出售3艘維珍尼亞級攻擊核潛艇，有需要時可以增購兩艘至總數5艘。

與此同時，美國空軍第199空中遠征中隊一批F22隱形戰機，周一在澳洲北領地廷達爾空軍基地展開飛行任務。「護身軍刀」是美澳兩國最大規模的雙邊演習，展示與聯合部隊及盟友快速部署及完成廣泛系列任務的能力，確保印太地區自由及開放。

意大利下月派戰機赴日訓練 另外，日本航空自衞隊周二宣布，下月2日至10日將以石川縣小松基地為據點，與意大利空軍展開訓練；意大利派出4架F35A隱形戰機，這是首次雙方的聯合訓練。