中俄9艦聯合巡航 料駛入美後花園

中國國防部昨日宣布，根據中俄兩軍年度合作計劃，兩國海軍艦艇編隊近日將在太平洋西部和北部相關海域舉行海上聯合巡航，這將是繼2021年10月及2022年9月後兩國第3次海上聯合巡航。中方強調這次行動不針對第三方，並與當前國際和地區局勢無關；內地有軍事專家認為，今次巡航最遠可以抵達白令海。

中國5艘軍艦與俄羅斯4艘軍艦本月20日至23日在日本海舉行「北部‧聯合－2023」演習，主題是維護海上戰略通道安全，雙方海空兵力聯合籌劃、聯合指揮、聯合行動，先後進行海空護航、威懾驅離、錨地防禦等多個課目的實兵演練，有效錘煉及檢驗遠海遠域實戰能力，並在聯演組織形式、兵力融合模式等方面取得創新突破。

中俄首次海上聯合巡航從俄羅斯遠東地區彼得大帝灣出發，橫越日本海後穿越日本北海道與本州之間的津輕海峽，取道日本太平洋沿岸海域南下，最後穿越日本大隅海峽進入東海。第二次海上聯合巡航範圍也是太平洋，路線經過日本海，以及分隔歐亞大陸與美洲大陸、美國阿拉斯加州對出的白令海，被指駛入美方「後花園」。

澳洲舉行13國聯演打對台 內地軍事專家認為，這次海上聯合巡航將途經日本海、太平洋，最遠去到白令海；又指白令海是中俄聯合巡航的常態化海域，它不但是公海不會危及任何國家的安全，其一側是美國、一側是俄羅斯，形容中俄聯合巡航所至是非常正常的事情。對於中方事先表明「行動不針對第三方」，內地傳媒指這是預計一些國家會借機炒作。

值得留意的是，中俄在太平洋西部和北部海域聯合巡航之際，位於太平洋西南部的澳洲，舉行有美國在內13個國家參與的「護身軍刀」聯合演習，形成兩大陣營南北對峙之勢。內地軍事專家指出，中國面對位於「家門口」的威脅，有必要展示自身遠海巡航的能力，「需要到遠海大洋多走一走」，符合自身國家軍事戰略的發展。

解放軍3艦結束訪問西非 與此同時，052D型驅逐艦南寧號、054A型護衞艦三亞號、903型綜合補給艦微山湖號組成的中國海軍第43批護航編隊，本月18日結束對剛果共和國的訪問。至此，這支編隊歷時27天航行1,723海里，完成對科特迪瓦、加納、尼日利亞、加蓬、剛果共和國的訪問任務。上述3艘軍艦今年1月10日從中國啟航前往亞丁灣及索馬里海域護航，軍媒今年6月2日報道第43批、第44批護航編隊在亞丁灣舉行任務交接儀式。本報綜合報道