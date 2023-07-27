解放軍AI 美智庫料革命性變化

【本報綜合報道】美國智庫新美國安全中心（CNAS）周二發表報告，表示中國解放軍的人工智能（AI）發展可能帶來革命性變化，並很可能增加和美國爆發武裝衝突的風險。CNAS警告，美國需要做好準備應對風險。

報告指在短期至中期內，AI帶來的大多數變化將是漸進和狹隘的，但以中、長期而言，有些改變可能是革命性的。此外，中方在包括AI在內的軍事現代化進程上缺乏透明度，一旦北京秘密獲得突破，有朝一日可能在戰略上令美國大感意外。

衝突風險升溫 報告指AI在解放軍2050年成為世界一流軍隊的目標扮演重要角色，北京正在透過AI和其他新興技術把解放軍部隊「智能化」。若把各領域的軍事AI進程加起來，美中軍事平衡會朝有利中方的方向發展，衝突風險可能升高；最終中國可能藉AI技術獲得重大優勢，繼而超越美國。

然而，該報告提出中方在尋求軍事AI優勢同時，也會面臨不少障礙，例如美國以及其盟國施加的技術控制，這「可能會阻礙北京大規模開發和運用AI系統的能力」。

此外，報告指出解放軍在軍事現代化初期，可能會模仿美、俄和其他先進國家部隊。