黑客風波 美商務部長仍擬訪華

雷蒙多

【本報綜合報道】美國商務部長雷蒙多早前表示，雖然中國黑客入侵美國商務部電郵帳戶，自己仍然打算今年訪華。她周二稱計劃今年夏天訪問中國，目前仍未確定具體日期和制訂行程安排；又稱向中國銷售咖啡和美容產品不存在國家安全風險。

在美國智庫威爾遜中心的活動上，雷蒙多再度提及訪華計劃，稱自己必須謹慎行事，促進美國在中國的商業利益，同時確保美方國家安全利益受到保護。她稱在高層方面，需要盡可能在任何領域與中國打交道，他們盡可能推動發展，但也要妥善保護必須保護的一切，她在兩方面都要發揮作用。

雷蒙多表示雖然艱難，但相信自己可以在堅定支持拜登政府晶片出口禁令的同時，促進美國企業在中國的業務。她指出，在包括食品、娛樂等很多行業，美國可以毫無風險地擴大與華貿易，但仍然與盟友合作，阻止中國獲得建設軍隊所需的技術。

參院通過修正案 減投資華風險 另一方面，美國國會參議院周二以91票贊成對6票反對，通過2024財政年度《國防授權法案》一項修正案，將要求美國企業向聯邦機構通報其對中國技術領域的投資情況，包括半導體和人工智能。修正案是《對外投資透明法案》一個版本，解決美國投資流向中國等外國對手的風險。美國國會參議員前年推出類似修正案但無法通過，今次修正案不同之處在於要求通報某些境外投資，而非審查或禁止某些交易，針對的行業亦較少。