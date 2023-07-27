華駐美大使受傷 缺席大型活動

謝 鋒

【本報綜合報道】中國駐美國大使謝鋒原定出席周二晚上在中國駐美國大使館舉行的解放軍建軍節活動，卻因受傷缺席未有公開露面。活動改由中國駐美國使館國防武官劉展少將主持，雖然中美軍事溝通渠道未重啟，但美國國防部官員低調出席。

少將主持 談及台問題 謝鋒於今年5月下旬才抵達華盛頓履新，周二的建軍96周年活動是他接任中國駐美國大使後，首次在中國使館舉行大型公開活動。報道引述中國使館指，謝鋒上周前往科羅拉多州出席阿斯彭安全論壇時不慎跌傷，被迫缺席是次活動。上任中國駐美國大使是剛被被免去兼任外交部長職務的國務委員秦剛。

劉展在活動發表講話，強調台灣問題是中國核心利益中的核心，中國必將統一，如有人將台灣從中國分離出去，中國軍隊將堅決維護國家主權和領土完整；又指中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，穩定的兩國關係需要穩定的兩軍關係。中方重視與美方開展各層級溝通，希望美方以實際行動展示誠意、排除障礙、管控分歧，謹慎處理涉及中方主權、安全、發展利益的重大問題，共同推動關係健康穩定發展。

劉 展