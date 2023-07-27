上月國務院會議 秦剛被指無精神

【本報綜合報道】中國國務委員秦剛周二突然被免去兼任的外交部部長職務，他上月初參加國務院一次會議的照片被翻出，外界關注他當時已經看起來無精打采。外交部網站資料截至昨日下午仍然更新中，「歷任外交部長」一欄不見秦剛的名字。

外交部網站 「歷任外長」無秦剛 國務院上月9日進行第二次專題學習，並結合履職3個月來的工作和調研情況，交流學習體會，研究謀劃進一步做好工作的思路舉措。官方發布的照片顯示，秦剛當時疑似把紙放在腿上寫錄筆記，但其他與會人士都把紙放在會議桌上。雖然秦剛戴上口罩，但有網民認為他看起來有點坐立不安。秦剛對上一次公開露面是同月25日。

秦剛被免去兼任的外交部部長職務後，外交部網站隨即刪除所有關於他擔任外交部長的資訊；就算從外部搜尋引擎搜索外交部網站相關消息，當按下搜尋結果的網站連結後，外交部網站畫面顯示「您訪問的頁面不存在或已刪除」，畫面之後轉回外交部網站首頁。不過，外交部網站仍然顯示秦剛擔任中國駐美國大使期間的消息。

國務院網站仍然顯示秦剛擔任外交部長期間的活動消息，包括最後一次公開露面的情況。

該網站在介紹國務院領導的國務委員一欄，仍然出現秦剛的名字，代表他繼續出任該職位；在「秦剛同志簡歷」的網站頁面，其簡歷的現職描述已經刪去「外交部部長」，只餘下「現任中共二十屆中央委員，國務委員、國務院黨組成員」。