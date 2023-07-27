秦剛免職掀哄動 布林肯開腔 穩中美合作溝通

中國國務委員秦剛周二被免去兼任的外交部部長職務，由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅兼任該職。外界關注中方外交系統突然的人事變動，會否影響逐漸恢復正常的中美高層接觸。美國國務院同日回應時表示，由誰任外交部長是中國的決定，美方繼續與王毅及其他中方官員接觸。

回顧近期的中美外交官員接觸，中方主要派出王毅及秦剛負責。上月訪華的美國國務卿布林肯表示，秦剛被解除職務是中國的主權決定，自己在秦剛擔任中國駐美國大使時認識他，祝願對方一切順利。對於王毅再度出任中國外交部長，布林肯稱認識對方十多年並多次會面，希望能夠像過去一樣合作愉快；又指中美必須負責任地處理關係，要從外交開始、從接觸開始，無論中方對口官員是誰，都將與他合作。

此外，美國國務院副發言人帕特爾周二表示，中美繼續保持溝通渠道暢通非常重要。值得留意的是，布林肯在訪華期間，曾經向秦剛發出訪美邀請；被問及美方會否改為邀請王毅訪美時，帕特爾僅表示中國官員訪問美國的事宜，最終由中方宣布。

傳王毅與沙利文 有幕後溝通渠道 除了布林肯外，白宮國家安全顧問沙利文也是中美外交官員接觸的美國對口官員，美國傳媒指他與王毅之間設有一個雙方保持低調的「幕後溝通渠道」，並透過它一直緊密接觸。在中方宣布撤換外交部長前，沙利文上周在科羅拉多州阿斯彭安全論壇透露，這個溝通渠道可以讓雙方坦率地交換意見，毋須公開或透過傳媒等中間人，作出表態或證明自己的論點正確，「所以我認為這（幕後溝通渠道）很重要」。

另一方面，日本內閣官房長官松野博一昨日表示，日本尋求與王毅在內的中國各層級密切溝通。對於中國政府的人事變動，日本政府沒有立場需要表達，日方會向中方繼續主張應該提出的主張，要求中方負責任行動，並就共同面對的議題和爭議對話，致力構建穩定的中日關係。他亦提到中日關係近期最重要的福島核污水排海議題，重申日本政府會繼續基於科學根據，強烈敦促與中方等討論相關政策的影響。

記者會上 毛寧被海外傳媒頻追問 中國官方未有解釋撤換外交部長的理據，中國外交部發言人毛寧昨日主持記者會時，海外傳媒連番追問有關情況，提問包括秦剛被免職的原因及目前情況、外交部為何刪除秦剛有關的訊息、王毅出任外交部長是過渡性或長期的安排、秦剛是否成為貪腐調查對象、人事變動對中國外交的影響、如何評價秦剛擔任外交部長的工作。

毛寧以官方公布表達得很清楚作為回應，強調「我沒有更多的訊息」，外交部網站的訊息根據有關管理規定更新，又稱自己可能不是回答評價秦剛工作這個問題的合適人選。被問及秦剛現時能否接受美方訪問邀請時，她稱中方對中美關係一貫按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待發展，就各層級對話及交流保持溝通。本報綜合報道

中美外交官員近期接觸活動 秦剛（左一）上月出席國務院第二次專題學習，被指無精打采。 王 毅