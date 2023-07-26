新加坡一名男子近日在實龍崗島發現一隻體形有如「大豬」的野生馬來貘，令他非常震驚，遂拍照放上網分享及通報國家公園管理局。這是新加坡自2016年來，再度有人目擊這種瀕臨滅絕動物。當地動物協會稱，該馬來貘很可能是從對岸的馬來西亞游到新加坡，「希望這隻馬來貘能夠找到回家的路，如果牠被抓到，也會被遣返回去」。