主人心臟病發 機智狗叼藥送水

【本報綜合報道】美國喬治亞州24歲女子格雷厄姆（Katie Graham）自幼患有罕見的端坐性心搏過速症（PoTS），令她每次坐下和站起身時心率加快，有可能導致暈眩和疲勞。她近日分享受其服務犬貝利（Bailey）救助的一次經歷，感言：「牠是我的生命線，沒有牠我就活不下去。」

格雷厄姆分享的影片顯示，她近日在家中從椅子起身站立時，貝利突然察覺有異，便連忙跳到她身上讓她坐下，然後從雪櫃和枱面叼來水和藥物，讓格雷厄姆服下。之後貝利坐到格雷厄姆身上，向她施予深度壓力治療。格雷厄姆稱：「我只是想喝點飲料來搭配三文治，顯然我的心臟無法正常工作。如果沒有貝利，我可能會暈倒並撞到頭。」

曾受訓練 憑氣味預知 格雷厄姆介紹，現年4歲的貝利曾受過訓練，能嗅出她身上的氣味以察覺她即將暈倒。格雷厄姆補充，如果她停止呼吸，貝利會去尋求幫助，並擁抱她以幫助我平靜下來：「牠是如此堅定和機智，我知道就算有任何挑戰，牠都會確保完成牠的工作並保證我的安全。」