考古缺資金曾遭掩埋 加薩出土羅馬墓

巴勒斯坦旅遊和文物部前日宣布，從加薩地帶一個有2000年歷史的羅馬墓地發現至少125座墳墓，大部分的骸骨基本完好，更發現兩具罕見的鉛製棺材。考古專家指，這是巴勒斯坦首次發現如此規模墓地，也是首次在加薩發現兩個鉛製棺材。

法國聖經和考古研究學院的專家奧烏圖爾（Fadel Al-A'utul）介紹，兩具鉛棺分別裝飾葡萄和海豚圖案。工程師和技術人員仍在挖掘、清理泥土和保存骸骨，並拼湊一些墳墓中發現的陶罐。加薩地帶文物部總幹事雷達（Jamal Abu Reida）形容發現史無前例，將加深巴勒斯坦人在這片土地上的根基，顯示他們的歷史可追溯到數千年前。

證巴勒斯坦有數千年歷史 巴勒斯坦領土一直是各種文明的重要貿易點，從《聖經》中描述的古埃及人和非利士人，到羅馬帝國和十字軍東征。當地考古學家由於缺乏資金，過往曾把遺址重新掩埋。到去年2月，由埃及資助住房項目的施工人員發現上述墓地，並在法國組織幫助下開始挖掘工作。奧烏圖爾稱，需要資金來保護該遺址，以免歷史被沖走。他希望遺址能成為旅遊景點，並建立博物館展示研究成果。本報綜合報道