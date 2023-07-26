希臘山火失控 羅茲島急撤2萬人

【本報綜合報道】熱浪持續席捲歐洲多國，希臘羅茲島的山火已經持續一周，仍然處於失控狀態，至過去的周末有約兩萬名遊客和居民需緊急撤離。總理米佐塔基斯周一形容全國正在與山火搏鬥，政府未來數周需要時刻保持警惕。

山火上周二起蔓延至羅茲島，有旅遊營運商取消周五前原定到訪羅茲島的行程。希臘交通部表示，周日至周一下午共有2,115名遊客獲旅行社安排飛機送返英國及德國等地；民防部門警告，希臘幾乎所有地區均面臨進一步火災威脅，同時遭受破紀錄的熱浪侵襲，米佐塔基斯稱氣候危機已經到來，強調會集中精力救火。

高溫47.6℃ 電纜受損停水電 意大利西西里島受熱浪影響，卡坦尼亞氣溫一度飆升至47.6℃，酷熱天氣導致地下電纜過熱受損，上周四起有50萬人受影響，電力供應商派遣數百人處理。當地多處水泵受停電影響無法運作，一度令20萬人至30萬人無水供應，供水周一復常。民防部門形容卡坦尼亞因停電陷入癱瘓，意大利為氣候變化和基建不完善而付出代價。