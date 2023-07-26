司法部提控人蛇措施 德州州長拒拆浮動屏障

【本報綜合報道】美國聯邦司法部周一起訴德州和共和黨籍州長艾博特，指控該州未經授權在接壤墨西哥邊境的格蘭德河，建造浮動屏障阻止移民入境，是違反法律。艾博特表明拒絕拆除屏障，願意訴諸聯邦最高法院，捍衞德州主權和憲法權利，確保該州和州邊境的安全。

聯邦司法部向德州奧斯汀聯邦法院入稟，要求法官下令德州拆除格蘭德河一條長305米的浮標線。訴訟主張在格蘭德河建造建築物，需要獲得美國陸軍工程兵部隊的批准，但德州從未申請或獲得許可。司法部助理部長古普塔（Vanita Gupta）指，浮動屏障對航行和公共安全構成威脅，並帶來人道主義問題，更引發墨西哥外交抗議，有可能損害美國外交政策。聯邦司法部發言人另指，正在審查德州州警被命令把移民推回水中的投訴，部分涉事移民是兒童。

賀錦麗斥德州政策不人道 聯邦司法部上周致函艾博特，要求他自行拆除浮動屏障，否則起訴。艾博特周一回函稱，聯邦政府必須全面執行美國法律，禁止口岸間的非法移民。他同日接受採訪時指，浮動屏障裝置阻止數以萬計，甚至數十萬計試圖越境的人士，呼籲總統拜登更嚴格執行邊境管制政策，在此前德州會挺身而出。

副總統賀錦麗抨擊艾博特邊境策略，指它不人道、令人憤慨且非美國式。白宮發言人巴埃爾批評，艾博特不遵從司法部要求，沒有透過談判找出合作方式，而是繼續以非常殘忍、不公正、不人道的方式，推進已經被破壞幾十年的系統。