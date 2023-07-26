形容法案通過是不幸 白宮促尋共識

【本報綜合報道】以色列國會周一通過司法改革法案後，美國白宮發言人巴埃爾表示，總統拜登作為以色列的長期朋友，曾經公開及私下表明民主政體的重大改革要持久，必須得到最廣泛的共識，以色列國會僅以最些微多數通過法案是「不幸」。

巴埃爾表示，美方明白司法改革談判仍然繼續，從而獲得更廣泛的妥協，華府會持續支持以色列總統赫爾佐格和該國其他領袖，尋求透過政治對話取得廣泛共識的努力。日前，拜登表明以色列的司法改革法案變得更加分化，鑑於以色列當前面臨的威脅和挑戰，以色列領袖重點應是團結人民和尋求共識。

美猶太裔議員指改革反民主 美國國會參議員卡丁（Ben Cardin）表示，合法制衡機制對民主政體來說是必要的，法案剝奪以色列最高法院阻止政府決策的權力，違背民主價值。眾議員戈德曼（Dan Goldman）表示，作為一名親以色列的猶太人，對反民主的司法改革第一部分獲得通過深感失望，以色列政府應傾聽民意，尋求共識，重申對民主制衡的承諾。