以色列強推司法改革 耶城示威臭水驅散

內塔尼亞胡

內塔尼亞胡冀接觸 反對派拒談判 以色列國會周一表決司法改革法案，在反對派議員離場抗議後，以64票支持、零票反對下通過，賦予國會權力委任法官，並能夠以簡單大多票數推翻最高法院裁決。大批示威者在耶路撒冷示威，警方使用臭水作驅散；總理內塔尼亞胡指未來數天接觸反對派討論其他司法改革範疇，反對派領袖拉皮德拒絕談判。

今次表決的是司法改革第一部分，法案獲得通過後，數千人在耶路撒冷的國會大樓外聚集，警方發射水炮驅散，其中一輛水炮車更射出惡名昭彰的「臭鼬水」；「臭鼬水」奇臭無比，它可以長時間停留在被射中者的身上，至少19人被捕。特拉維夫也有逾兩萬人示威，至少8人被捕。

總統警告國家處緊急狀態 總統赫爾佐格警告，國家正在處於緊急狀態，內塔尼亞胡周一晚上發表電視講話，試圖平息事件，聲稱執政聯盟將接觸反對派，與對方討論其他司法改革範疇，目標是今年11月底前達成協議；又指摘是反對派導致不能夠就司法改革達成共識，稱執政聯盟提出的建議全被拒絕，但他仍然繼續尋求對話和共識，同時呼籲國家保持團結，更特別敦促國防軍不要受政治分歧影響。

內塔尼亞胡被指淪極右傀儡 當地傳媒報道，內塔尼亞胡周一其實有意在最後一刻妥協，但被萊文和國家安全部長班—吉維爾阻止。拉皮德形容談判不受內塔尼亞胡控制，直言對方不是真正的總理，只是萊文和極右國會議員羅思曼（Simcha Rothman）的「囚犯」；又稱自己已經盡其所能防止國家撕裂，但反對派不會參與無意義的談判。

前國防部長甘茨批評內塔尼亞胡選擇滿足萊文和班—吉維爾的政治需要，優先於以色列的民主與安全。本報綜合報道