7月26日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月26日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
喀麥隆建築倒塌 37死21傷
喀麥隆杜亞拉市一幢4層高建築物周日倒塌，壓毀另一幢住宅大樓，事故至周一造成37人死亡，包括一名3歲女童，另有21人受傷，當局預計死亡人數或上升，救援人員仍然尋找幸存者，目前未知建築物倒塌時有多少人在內。居民指該座建築物鋼筋外露生銹，牆身亦有裂縫，附近不合乎標準的建築數量龐大。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230726-0726_00180_030/喀麥隆建築倒塌--37死21傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc