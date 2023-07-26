兩岸國際

喀麥隆建築倒塌 37死21傷

喀麥隆杜亞拉市一幢4層高建築物周日倒塌，壓毀另一幢住宅大樓，事故至周一造成37人死亡，包括一名3歲女童，另有21人受傷，當局預計死亡人數或上升，救援人員仍然尋找幸存者，目前未知建築物倒塌時有多少人在內。居民指該座建築物鋼筋外露生銹，牆身亦有裂縫，附近不合乎標準的建築數量龐大。（綜合報道）
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