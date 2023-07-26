俄防長赴平壤 出席韓戰勝利活動

【本報綜合報道】北韓周一深夜向朝鮮半島東部海域發射兩枚短程彈道導彈後，俄羅斯國防部昨日宣布，俄羅斯國防部長紹伊古應北韓國防省邀請，當天至明日率領代表團訪朝，參加北韓紀念「祖國解放戰爭勝利70周年」（即韓戰）的莊嚴活動。俄羅斯國防部稱，這將有助於俄朝加強軍事關係，成為兩國合作發展的重要階段。

多國去信中方要求阻朝避制裁 南韓聯合參謀本部表示，北韓當地時間周一晚上11時55分及周二凌晨零時各發射一枚短程彈道導彈，飛行約400公里掉入海中，正在分析導彈類型和飛行距離等詳細規格。日本指北韓發射的導彈，全部墜落在日本專屬經濟區海域外。北韓上周三及上周六亦有導彈發射活動，前者涉及兩枚短程彈道導彈，後者涉及多枚巡航導彈。

七大工業國集團（G7）、歐盟和其他國家日前去信中國常駐聯合國代表張軍，敦促中方阻止北韓利用中國水域規避聯合國制裁。中國常駐聯合國代表團發言人回應指，中方始終嚴格執行聯合國安理會決議，認真履行國際義務。中方敦促有關各方全面落實安理會涉朝決議，特別是恢復對話、加強外交努力、推動政治解決的規定。