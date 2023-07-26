南非開會晤俄官員 中方願增戰略溝通

帕特魯舍夫

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅周一在南非約翰內斯堡出席金磚國家會議期間，會見俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫。他表示，中方願與俄方進一步加強戰略溝通，增強戰略互信，深化一帶一路及歐亞經濟聯盟對接，增進雙邊、地區、國際層面協調合作，共同反對霸權強權。

王毅表示，面對變亂交織的國際形勢，在兩國元首戰略引領下，中俄關係經受住國際風雲變幻考驗，更加成熟堅韌，充滿生機活力。他指金磚國家都是舉足輕重的新興市場和發展中大國，是代表世界發展方向的建設性力量；中方願跟俄羅斯等金磚國家密切合作，推動金磚合作更實、更強、更大，維護廣大發展中國家共同利益。

帕特魯舍夫說，當前形勢下，俄中積極踐行多邊主義，共同反對單邊主義，抵制假借多邊機制維護少數國家利益的霸權行徑，反對加劇地區和國際局勢緊張的冷戰思維，為維護俄中和發展中國家正當權益、維護地區和世界和平穩定作出重要貢獻。

同日會見印度國安顧問 同日，王毅會見印度國家安全顧問多瓦爾，他指要堅持兩國領導人「互不構成威脅、互為發展機遇」的戰略判斷，真正將穩定雙邊關係的共識落實到具體政策；多瓦爾稱印中作為兩大古老文明、兩大鄰國和世界上人口最多的兩個國家，是影響世界格局演變的兩大力量。雙方的命運緊密相連，應當重建戰略互信，謀求共同發展。

多瓦爾