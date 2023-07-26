俄軍空襲烏糧港 戰火逼近羅馬尼亞

約翰尼斯

僅一河之隔 總統轟嚴重威脅 俄羅斯針對烏克蘭黑海港口的行動升級，周一使用自殺式無人機首次襲擊多瑙河敖德薩州流域兩個港口，距離羅馬尼亞一河之隔，是俄方最接近北約成員國的一次攻擊。羅馬尼亞與北約東翼盟國加強警戒態勢，總統約翰尼斯強烈譴責襲擊，指事態升級嚴重威脅黑海安全，影響烏克蘭糧食運輸和全球糧食安全。

襲擊釀7傷 水手目睹過程 俄羅斯攻擊的烏克蘭港口伊斯梅爾及雷尼，烏軍指俄軍自殺式無人機襲擊並摧毀多瑙河港口一個糧倉。敖德薩軍事管理局稱，俄羅斯使用伊朗製見證者136型自殺式無人機轟炸港口長達4小時，導致一間廠房起火。烏軍防空部隊擊落3架來襲自殺式無人機；今次攻勢造成7人受傷。烏克蘭傳媒指，羅馬尼亞水手目睹並聽到來自多瑙河左岸港口雷尼的爆炸聲，他們立即撤離未有受傷。

羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）指相關行動延續俄羅斯對敖德薩州民用目標的一系列軍事空襲，在俄方暫停參與《黑海糧食協議》後，空襲變本加厲，敦促俄方停止空襲烏港口基礎設施。美國駐烏克蘭大使布林克指摘俄羅斯再次升級對烏克蘭人、他們生計和全球糧食安全的戰爭，俄方襲擊港口和糧倉再次打擊烏克蘭和世界上最脆弱群體，美方會繼續支持烏克蘭向有需要的人出口糧食。

俄羅斯退出《黑海糧食協議》後，烏克蘭取道流經羅馬尼亞和保加利亞等國的多瑙河，作為糧食出口替代路線。俄羅斯聯邦安全局周一聲稱，在克赤海峽檢查一艘從土耳其前往俄羅斯頓河畔羅斯托夫港的穀物船時，發現船上有爆炸物痕迹。該船被禁止繼續航行，之後離開俄方水域。穀物船今年5月停靠烏克蘭多瑙河沿岸港口基利亞，或用來向烏克蘭運送炸藥；本月停靠土耳其時改名及更換12名烏克蘭船員。

烏指摘俄軍用集束彈殺人 另一方面，俄羅斯日前指摘烏克蘭使用集束彈藥殺害一名俄羅斯戰地記者之後，烏克蘭周一稱俄軍使用集束彈藥襲擊頓涅茨克州康斯坦丁諾夫卡，造成至少一名兒童死亡及10人受傷。

烏方指當地一個水庫遭俄方集束彈藥攻擊，當時有民眾在水庫旁邊休息，死者是10歲男童，傷者分別是7名兒童及3名成人，其中一名女童傷勢嚴重。本報綜合報道