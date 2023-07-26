金磚國會議 華提網絡安全4建議

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅周一在南非約翰內斯堡，出席金磚國家安全事務高級代表之友會議，討論網絡安全日漸成為發展中國家的挑戰。王毅表示，網絡空間應該是百花齊放的大舞台，而非搞數碼鐵幕的新戰場，反對利用網絡空間推行「顏色革命」的企圖。

南非總統府部長恩特沙韋尼、俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫、印度國家安全顧問多瓦爾等多國代表出席會議。王毅就維護網絡安全提出四點建議，包括建設公平合理的網絡空間，要踐行真正的多邊主義，充分聽取發展中國家合理關切；建設開放包容的網絡空間，反對任何形式的科技霸權、網絡霸權。

共同發展抵制網絡軍備競賽 王毅亦提出建設安全穩定的網絡空間，尊重各國自主選擇的網絡發展道路和管理模式，堅決抵制網絡軍備競賽；以及建設富有生機活力的網絡空間，堅持以人為本、智能向善，確保國家安全和公共利益。中方願與新興市場國家和發展中國家加強交流、深化合作，構建網絡空間命運共同體。