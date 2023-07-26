美擬撤部分制裁 換華打擊芬太尼

【本報綜合報道】美國《華爾街日報》周一引述知情美國官員報道，拜登政府有意解除針對中國公安部法醫科學研究院的制裁，換取中方同意合作打擊非法芬太尼。

報道指，美國國務卿布林肯上月訪北京時向中方提出成立新工作組，重啟停滯至今的打擊芬太尼合作；中國官員堅持美方必須先撤銷對公安部法醫科學研究院的制裁，這是恢復合作的條件。

該工作組是中美重新合作打擊芬太尼的階段之一，美方預期中方擬訂合作計劃，並重新考慮針對研究院的制裁；中國目前沒有同意任何事。

美國特朗普政府2020年宣布制裁中國公安部法醫科學研究院，指控它協助大規模監禁、壓制、強迫勞動和使用科技監控新疆維吾爾人。中方認為制裁研究院影響打擊毒品的能力，原因是研究院與中國國家毒品實驗室在同一地址，導致實驗室難以取得所需器材。消息人士指，美國近期未必解除制裁，視乎北京之後採取甚麼行動。

美否認布林肯提解除制裁 美國國務院發言人米勒回應時否認布林肯訪華期間，提出解除對研究院的制裁，沒有美國代表團成員提出撤銷對中國實體的制裁，或表示美方會考慮解除制裁，布林肯與中方討論成立芬太尼工作組，美方會繼續促請中方阻止芬太尼流向販毒集團。