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黑莉籲美企視中國為敵人
爭取美國共和黨總統候選人提名的前美國駐聯合國大使黑莉表示，美國企業應準備停止將中國當作競爭對手，而應開始將其視為敵人，並在中國一旦背離美國時，制訂替代方案應對。她聲言中國是自日軍二戰偷襲珍珠港以來，美國面臨的最大威脅，又批評早前訪華的美國財政部長耶倫不了解中國。（綜合報道）
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