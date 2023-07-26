日媒：中國推斷西方走向衰退 促軍方備戰

【本報綜合報道】中俄「北部‧聯合－2023」演習周日在日本海落幕，日本防衞省統合幕僚監部周一發布消息，表示中俄兩軍合共9艘艦艇近日在島根縣隱岐群島以北約400公里附近的日本海展開射擊等訓練。有日本傳媒引述內部文件報道，中國領導層曾經向解放軍喊話，在與西方關係緊張之際要為可能爆發的戰爭做好準備。

言論被指假設台海出事 日本共同社周一引述去年6月公布的文件顯示，中國領導層2020年12月21日在北京市舉行的閉門會議指出，西方先進國家必然會走向衰退，崛起的中國要為與歐美國家因摩擦引發的戰爭危機做準備，不能夠排除局部戰亂常態化甚至混亂蔓延的可能性。中方一方面修補與美國的關係，一方面針對可能出現的軍事衝突維持高度警戒，相關言論被指是考慮到假設台灣出現緊急情況。

日本防衞省統合幕僚監部同日公布，上周二至周日有5艘中國軍艦及4艘俄羅斯軍艦在日本海訓練，艦艇有時編隊航行，有時起降艦載直升機；日本海上自衞隊派出艦艇及巡邏機監視。

台灣昨日公布，截至當天早上6時前24小時內，偵獲解放軍飛機25架次、艦艇4艘次持續在台灣周邊海域活動，其中10架次逾越海峽中線及其延伸線進入台灣西南面及東南空域。